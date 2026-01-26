بسبب الرياح والأمطار.. سقوط الحجارة بهذه الطرقات

دعت مصالح الدرك الوطني، إلى توخي الحذر، بالطريق الولائي رقم 42 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، بسبب سقوط الحجارة.

وحسب بيان لصفحة “طريقي” على فايسبوك، عرف الطريق سقوط حجارة، بالضبط ببلدية تقلعيت، نتيجة هبوب الرياح وتساقط الأمطار.

ويتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتقلعيت في عين المكان من أجل تسهيل سير حركة المرور وتوعية مستعملي الطريق.

كما عرف الطريق الوطني رقم 76، الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف بالضبط بمنطقة باب الخريزة ببلدية تسامرت، سقوط الحجارة بالطريق نتيجة هبوب الرياح وتساقط الامطار.

ويتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسامرت بالمكان من أجل تسهيل سير حركة المرور و توعية مستعملي الطريق.