بسبب الزلزال.. تأجيل مباراة المغرب وليبيريا

أعلنت الاتحادية المغربية لكرة القدم، عن إلغاء مباراة منتخبها أمام ليبيريا في ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي كان مقررا إجراؤها مساء اليوم السب على ملعب “أغادير الكبير”.

وكشفت الاتحادية المغربية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن تأجيل المباراة، جاء اثر الزلزال المدمر الذي إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش المغربية، مساء أمس الجمعة.

وجاء في البيان: “على أثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق في المغرب، يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع، مساء السبت 9 سبتمبر، بين المنتخب المغربي ونظيره الليبيري، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في ساحل العاج، إلى وقت لاحق، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.

وأضاف البيان: “بعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم المغربية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.