بسبب الشهادات.. 4494 موظف في التعليم رفضوا الإدماج

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الخميس، أن 4494 موظف في قطاع التعليم رفضوا الادماج.

كما أوضح وزير العمل، أن سبب الرفض راجع إلى رفضهم لفكرة التنازل عن الشهادات. مؤكدا أن الراتب الذي سيتقاضاه المعني بالادماج يتجاوز راتب متصرف إداري متربص في الإدارة العمومية. والذي يبلغ 34 ألف دينار. حيث سيتقاضى مشرف إداري بعد إدماجه 41 ألف دينار.

في حين، أشار يوسف شرفة، إلى أن خلال التحضير للقانون الأساسي في التربية، أكدوا على تصنيف 12 بالنسبة لهذه الفئة.

كما دعا وزير العمل، إلى الالتحاق بالسلك، لأنهم سيربحون بمزايا عديدة على غرار الزيادة في الراتب والأقدمية في التقاعد.

وقال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في وقت سابق، إن قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين إتخذه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 ديسمبر 2022. وتم تنفيذ الأمر بإحكام وتنفيذ.

وأشار وزير التربية خلال استضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أن قرار الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة نهائيا عند تاريخ صدور أمر الرئيس.

كما أكد وزير التربية، أن عملية الترسيم ستعطي القطاع مزيدا من الإستقرار بعد إدماج 62 ألف أستاذ كانوا متعاقدون في مناصب مؤقتة وفي مهمة مؤقتة. وهو خطوة كبيرة في تحضير الدخول المدرسي 2023/2024.

وأضاف الوزير، أن ملف إدماج الأساتذة مغلق والجميع زاول عمله بعد استئناف الدراسة. مؤكدا أن كل الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط أدمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى. مشيرا إلى أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

إدماج 554398 في جهاز DAP إلى غاية 31 جانفي 2023

وقال وزير العمل، إنه تم إلى غاية 31 جانفي 2023 إدماج 554398 من أصل 592359 مستفيد من هذا الجهاز. فقي القطاع الإداري تم إدماج 321621 من أصل 326115 مستفيد من هذا الجهاز.