بسبب الضائقة المالية.. رئيس النادي الهاوي لسكيكدة يستقيل

قدم رئيس النادي الهاوي لشبيبة سكيكدة، عبد الحق عمروس، إستقالته لمدير الشباب والرياضة للولاية، بسبب الضائقة المالية التي تعصف بالفريق.

وأوضح عمروس، في رسالة إستقالته، بأنه غير قادر على التكفل بمصاريف الفريق، والذي يضم 300 لاعبا ما بين جميع الفئات.

وأوضح رئيس النادي الهاوي السكيكدي، بأنه بعض الأطراف التي كانت مُتعودة على العيش على مداخيل الفريق، أقلقها تواجده في منصبه.

وشدد عمروس في نهاية المطاف، بأن علاقته مع رئيس النادي المحترف تبقى جيدة، وبأنه سيواصل دعم وتشجيع الفريق المحلي بإستمرار.