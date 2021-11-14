بسبب الضريبة على المهنة.. أصحاب الجبة السوداء يشلون المحاكم ومجالس القضاء 

شهدت محاكم ومجالس القضاء اليوم الأحد، تأجيل معظم الملفات القضائية، إلى توايخ لاحقة. بسبب مقاطعة المحامين العمل القضائي أمام جل الجهات القضائية.

وجاءت المقاطعة التي شنها أصحاب الجبة السوداء، بعد مداولة مجلس الاتحاد، المنعقد بمقر المحكمة العليا الثلاثاء المنصرم. أين تقرر مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التأهيل. احتجاجا على النظام الضريبي الجديد المفروض على مهنة المحاماة، في إنتظار انعقاد جمعية عامة استثنائية للاتحاد لإيجاد حلول مناسبة.

وذكّر البيان أن مقاطعة العمل يستثى منها المواعيد والاجال.

وفي ذات السياق، قرر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، تزامنا واليوم الأول من اضراب المحامين. السير في ملفات الموقوفين، وغير الموقوفين الذين استفادوامن استدعاءات مباشرة. وترك لهم الخيار للمحاكمة عن طريق دفاعهم او من دونهم، حيث فضل البعض التنازل عن الدفاع، للفصل في قضاياهم.

اما بخصوص المتهمين الذين تمسكوا بالدفاع، فقد نوّههم القاضي بأن التأجيل الذي منحته المحكمة اليوم، يعد آخر أجل. خاصة وأن المحكمة الجنح يخول لها البت في القضايا المطروحة أمامها من دون تأسيس لهيئة الدفاع. عكس محكمة الجنايات التي يكون حضور المحامي في القضية إلزامي وإجباري، وإلا فالمحاكمة تعد باطلة اجرائيا.

وبالنسبة لقضايا المثول الفوري، فقد تم معالجة قضاياهم بطريقة عادية، بحسب رغبة المتهم. الذي يسمح له القانون بأن يحاكم بدون محامي.