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بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي

بقلم النهار أونلاين
بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي
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بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي.

كما هناك عدة أسباب تساهم في إرتفاع عدد الإصابات بالضغط الدموي.

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