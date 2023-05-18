قناة النهار بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2023 - 14:09 شارك غرِّد أرسل 106 0 بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي. كما هناك عدة أسباب تساهم في إرتفاع عدد الإصابات بالضغط الدموي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/v9EhA اقرأ أيضا ميلة/ مجلس القضاء ينظم يوم دراسي حول جريمة تبييض الأموال قناة النهار 17 ماي شاهد كيف تمكن عناصر الأمن الوطني من كشف وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس من نوع بريغبالين بالمدية قناة النهار 11 ماي قسنطينة تستعد لإحتضان كان الناشئين قناة النهار 28 أفريل شاهد ...والي مستغانم يستجيب لطلب طفل "إذا مادارولكمش ستاد أرواح للولاية أنا نستقبلك " قناة النهار 08 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي ارزقي رمان يرد حول إقصاء اللاعبين بسبب السنّ في المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قناة النهار 28 أفريل مشاهد صـ.ـادمة لإعتـ.ـداء عصـ.ـابة على أحد المحلات التجارية بالقبة في العاصمة قناة النهار 29 أفريل كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي