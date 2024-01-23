بسبب الضغوطات.. بن زيمة يطلب مغادرة الإتحاد السعودي

طالب نجم الكرة الفرنسية، كريم بن زيمة، مغادرة ناديه الحالي الإتحاد السعودي، بسبب معاناته من الضغوطات.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن بن زيمة طالب إدارة نادي الإتحاد بالسماح له بالمغادرة مؤقتا على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن بن زيمة لايستطيع تقديم الإضافة لفريقه السعودي في الوقت الحالي، بسبب معاناته من الضغوطات.