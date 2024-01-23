بسبب الضغوطات.. بن زيمة يطلب مغادرة الإتحاد السعودي
بقلم فيصل زيان بوزيان
طالب نجم الكرة الفرنسية، كريم بن زيمة، مغادرة ناديه الحالي الإتحاد السعودي، بسبب معاناته من الضغوطات.
وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن بن زيمة طالب إدارة نادي الإتحاد بالسماح له بالمغادرة مؤقتا على سبيل الإعارة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن بن زيمة لايستطيع تقديم الإضافة لفريقه السعودي في الوقت الحالي، بسبب معاناته من الضغوطات.
Selon l’AFP, qui cite « une source proche du club » saoudien, Karim Benzema a demandé à quitter « temporairement » Al-Ittihad, dont il avait rejoint les rangs l’été dernier en provenance du Real Madrid. https://t.co/ebCLt5Gtp3 pic.twitter.com/XFKpAqP33D
— L’ÉQUIPE (@lequipe) January 23, 2024
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