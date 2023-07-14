بسبب الطلب القوي على السفر.. قطاع السياحة في أوروبا يواصل النمو

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن لجنة السفر الأوروبية (ETC) أن تعافي السياحة في أوروبا مستمر في النمو. حيث وصل مؤخرًا إلى ما يقرب من 95 في المائة من الوافدين من السياح الدوليين في عام 2019.

وفقًا للمصدر نفسه ، على الرغم من أن المسافرين واجهوا مشاكل اقتصادية مؤخرًا. فقد أبدوا اهتمامًا قويًا بالسفر طوال هذا الصيف.

ويُظهر تقرير ETC الصادر يوم الجمعة الماضي أن من بين الوجهات الأفضل أداءً من. حيث القيمة مقابل المال في أوروبا هي البلدان التالية:

صربيا (+27٪)

بلغاريا (+21 في المائة)

الجبل الأسود (+12 في المائة)

تركيا (+9 في المائة)

في العام الماضي ، كان الانتعاش في أحجام الحركة الجوية متخلفًا عن طلب المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا.

ومع ذلك ، تُظهر بيانات جوان الحالية أن الانتعاش يقترب من مستويات عام 2019.

وقد كانت الزيادة مدفوعة بزيادة قدرة شركات الطيران على كل من شركات الطيران الأوروبية والأجنبية. والتي ستطرح في السوق في الوقت المناسب لأشهر الصيف.

بناءً على تقرير ETC ، سيتخذ تخطيط الرحلات الأوروبية منعطفًا أيضًا هذا الصيف. حيث وصل إلى مستويات ما قبل الوباء مع سعة المقاعد المخطط لها بنسبة 96 في المائة.

في الوقت نفسه، أظهرت الإيرادات الدولية لمسافري الكيلومترات (RPK) أيضًا انتعاشًا مستمرًا. حيث وصلت إلى 90.8 في المائة من مستويات عام 2019 في أفريل 2023.

علاوة على ذلك ، فإن أكثر من نصف، أو 52 في المائة، من الوجهات المبلغ عنها قد تجاوز مستويات ما قبل الوباء. من الوافدين من الولايات المتحدة السياحية حتى الآن هذا العام.

وقالت ETC: “مع استمرار التضخم المرتفع والركود المحتمل الذي يلقي بثقله على الأسر الأمريكية. فإن القدرة على تحمل التكاليف ستكون عاملاً رئيسياً في اختيار المصطافين لوجهة السفر داخل أوروبا”.