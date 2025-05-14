بسبب الظروف الجوية.. سفرية شبيبة الساورة إلى تيزي وزو تتأجل

عبرت إدارة نادي شبيبة الساورة عن أسفها الشديد لما حدث ليلة أمس الثلاثاء، في مطار بشار، بعد إلغاء الرحلة الجوية التي كانت مبرمجة لنقل وفد الفريق نحو الجزائر العاصمة.

وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة والرياح العاتية التي ضربت المنطقة.

وحسب ما أوضحه بيانٌ لإدارة شبيبة الساورة، فإن الرياح القوية التي بلغت سرعات عالية، فرضت على شركة الطيران اتخاذ هذا القرار الاحترازي. في ظل معايير السلامة الجوية التي تمنع الإقلاع أو الهبوط في مثل تلك الظروف المناخية القاسية. هذا الإجراء، رغم وجاهته من الناحية الأمنية، كانت له انعكاسات مباشرة على تنقل الفريق الرياضي.

وشكّل الإلغاء المفاجئ للرحلة ضربة قوية لبرنامج شبيبة الساورة التي كانت تستعد للتنقل نحو العاصمة لخوض مباراة هامة أمام شبيبة القبائل. برسم الجولة السادسة والعشرين من الرابطة المحترفة الأولى.

وقد وجد أفراد الطاقمين الفني والإداري أنفسهم في وضعية حرجة بسبب ضيق الوقت، وصعوبة إيجاد بديل سريع ضمن جدول رحلات الخطوط الجوية.

كما عبرت إدارة الساورة عن أسفها الشديد لهذا الطارئ الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أن الأولوية تبقى دومًا لسلامة الأرواح، رغم مرارة الظرف الرياضي.

وأبدت إدارة الفريق أملها في أن يتم خلال الساعات القادمة توفير طائرة ذات سعة أكبر لتمكين كافة المسافرين، بمن فيهم أعضاء الفريق، من التنقل في أقرب وقت ممكن.