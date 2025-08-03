بسبب الغرق وحوادث المرور..وفاة 11 شخصا خلال 24 ساعة فقط

كشفت الحماية المدنية عن حصيلة ثقيلة تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الاخيرة حيث لقي 9 أشخاص حتفهم في حوادث المرور فيما توفي شخصان غرقا.

وحسب بيان للمديرية نشرته على منصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك فقد وصل أجمالي التدخلات. إلى 3673 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور فقد تم تسجيل 211 تدخل أسفر عن 283 جريحًا و 9 وفايات

أما بالنسبة لحوادث الغرق فقد تم تسجيل 959 تدخل تم خلاله انقاد 663 شخص وتسجيل وفاة شخصين.