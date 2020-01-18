بسبب الكاف.. الخضر يُضيعون موعدا عالميا!

تسبب القرار الأخير للكاف، بتغيير موعد تنظيم الكان 2021، في تعرض الخضر لضربة موجعة، وغير مُتوقعة بالمرة.

وأجبرت الفاف، على إلغاء المُفاوضات التي كانت تجمعها من أجل تنظيم مُباراة ودية مع مُنتخب عالمي، خلال شهر مارس القادم.

وكان جمال بلماضي، عازما على مُلاقاة أحد عمالقة كرة القدم، خلال تاريخ الفيفا القادمة، ولكن الكونفيدرالية الإفريقية أفسدت كل شيء.

وسيكون مُحاربو الصحراء، مُجبرين في البرنامج الجديد، على لعب مُباراتين رسميتين بعد شهرين من الآن، تدخلان في تصفيات الكان 2021.

يُشار بأن خير الدين زطشي، كشف منذ فترة بأنه تلقى مُقترحا رسميا من إيطاليا من أجل مُلاقاة أبطال إفريقيا مُستقبلا.