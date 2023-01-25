بسبب “الكوارط”.. مقتل جزائري بطريقة بشعة في فرنسا

لقي مواطن جزائري حتفه بطريقة بشعة في فرنسا، بسبب قصة أوراق مزورة. حيث أقدم الجاني على قتله ودفنه في حديقة بيته.

وبحسب صحيفة لو باريزيان، التي نقلت عن مكتب المدعي العام في كريتيل، فإن الوقائع تعود إلى الأول من ديسمبر. عندما إستعان فؤاد الجزائري الذي يعيش بصفة غير قانونية في فرنسا. موردًا للحصول على أوراق مزورة تسمح له بالعمل مقابل مبلغ 27 ألف يورو.

ومنذ أن غادر فؤاد للقاء هذا المورد، في بري سور مارن، لم ترد أخبار عن هذا الجزائري.

من جانب آخر، اعتقل الجاني ياسين. ب الخميس الماضي، واوضع بالحبس بتهمة الاختطاف والحبس القسري والقتل.

خلال الجلسات الأولى، اعترف هذا المشتبه به بالوقائع، وقال إن الضحية حدد موعدًا لمحاسبته. وبالفعل، نشب شجار بينهما حيث قام الجاني بطعنه بسكين وضربه على رأسه قبل أن يدفنه في حديقة المدينة.

بالإضافة إلى ذلك ، أجرى المحققون يوم الجمعة الماضي تشريحًا للجثة للتأكد من ملابسات جريمة القتل.