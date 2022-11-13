بسبب الماضي التعيس علاقتي مع ابني مهددة بالفشل

سيدتي فمشكلتي أنني لست واثقة من قدراتي كأم فكيف أحنو على ابني وأنا التي فقدت حنان الأمهات الحقيقي، أرى الأمهات يغنون لأولادهم أغاني سمعوها من أمهاتهم وأنا لا أحفظ أي واحدة لأنني لم أسمعها من قبل.

بسبب الماضي التعيس علاقتي مع ابني مهددة بالفشل

الأمهات الأخريات يحكون لأولادهم قصص قبل النوم وأنا تربيت في جو لا يمت بأي صلة للثقافة والتعلم، لا أعرف حتى طريقة الاعتناء بابني لولا لطف الله الذي وهبني زوج طيب للغاية احتضنني هو وعائلته.

أحيانا أخجل كثيرا أمام زوجي بسبب تعاملي مع ابني وجعي يكبر لا تمضي ليلة دون أن أذرف دموع على ماضي أليم. فأنا تربيت من بيت لبيت بسبب انفصال والدي.

السيدة زهرة من الغرب

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أعلم أن العلاقة بالماضي من الأمور التي يصعب علينا التعامل معها أحيانا، والكثير من يضع الأغلال على تفكيره ويصبح أسيرا لها. لكن سأذكر نفسي وأذكرك، الماضي كائن ميت علينا أخذ منه الدروس فقط، نعبد بها طريقنا للآتي،

أما فيها يخص ابنك، فمشاعر الأمومة لا تحتاج إلى حقنها، بل هي فطرية تولد معنا. وما حرصك على تقديم الأفضل لابنك، أكبر دليل على أنك حنونة للغاية لا تهابي طفلك واحتضنيه وقبليه وسوف ترين كيف يبدأ روابط الحب بينكما

واحتضنيه وقبليه وسوف ترين كيف يبدأ روابط الحب بينكما ثم راجعي أفكارك، واستبدليها بعبارات إيجابية،