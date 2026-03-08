بسبب المقابلات الشفوية.. تأجيل جزء من تكوين الأساتذة المتعاقدين المدمجين

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تأجيل الأسبوع الأول من الدورة التكوينية الخاصة بمتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة. المتعاقدين المدمجين بعنوان سنة 2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ عملية التكوين خلال فترة التربص التجريبي والتكوين المسبق للتعيين.

وجاء في مراسلة صادرة عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 مارس 2026.أن تأجيل الأسبوع الأول من الدورة التكوينية المقررة سابقا تقرر بسبب تزامنه مع إجراء المقابلة الشفوية. الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة المنظمة من طرف الوزارة خلال يومي 25 و26 مارس 2026.

وأوضح المصدر ذاته أن الأيام التكوينية ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 28 مارس 2026. إلى غاية يوم الخميس 2 أفريل 2026 بصفة عادية، مع تعويض الأيام الأربعة الأولى من الفترة الأولى خلال أيام السبت 4 و11 و18 و25. أفريل 2026.

ودعت الوزارة مديري التربية إلى إبلاغ الأساتذة المعنيين بهذه التعديلات، مع ضمان نشر المعلومة. على نطاق واسع لضمان السير الحسن للعملية التكوينية.