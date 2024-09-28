بسبب الملاريا.. إلغاء العطل والإجازات للأطقم الطبية

أجّلت مديرية الصحة والسكان لولاية برج باجي مختار كل العطل والإجازات بصفة فورية للأطقم الطبية بسبب تفشي داء الملاريا.

وفي إرسالية لمدير الصحة والسكان الولاية لبرج باجي مختار، والتي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها وجهها إلى مدير المستشفى المختلط برج باجي مختار ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية برج باجي مختار. أنه ونظرا للحالة الوبائية التي يعرفها إقليم ولاية برج باجي مختار وفي إطار مكافحة إنتشار داء الملاريا. طلب منهم إستدعاء كافة الموظفين العاملين بمؤسستكم خاصة الأطقم الطبية وشبه الطبية وإلغاء وقطع كل العطل والإجازات بصفة فورية.

كما أمر مدير الصحة بالولاية بإيلاء أهمية بالغة لتنفيذ محتوى الإرسالية.

وأصدرت وزارة الصحة، أمس الجمعة، بياناً هاماً حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة في ولايات الجنوب. مضيفة أنه ونظرا للوضع الصحي الذي تشهده بعض ولايات الجنوب مع ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة. تطمئن وزارة الصحة أن جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها. وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستويين المركزي والمحلي.

وأكدت الوزارة، أن الجزائر حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا. وأن الحالات المسجلة حاليا هي حالات وافدة من بلدان موبوءة. وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ونظرا للظرف الراهن، فقد إنطلقت اليوم الجمعة 27 سبتمبر لجنة طبية متكونة من 14 فردا. وتم إرسال طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمنراست وإن قزام و برج باجي مختار.

هذا وقد أوفدت الوزارة، الخميس، بعثة خبراء إلى ولايتي تمنراست وإن قزام للوقوف على الوضعية السائدة. وتوفير حصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا. كما سيتم إرسال مهمة ثانية، يوم الأحد المقبل، إلى ولاية برج باجي مختار مجهزة أيضا بحصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا.