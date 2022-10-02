بسبب الميراث.. رجل يعتدي على ابنة شقيقته القاصر  ببرج الكيفان

تابعت تلميذة في الطور المتوسط خالها قضائيا، لتعرضها لمحاولة دهس بواسطة سيارته بسبب خلافات حول الميراث بين المتهم الحالي. وشقيقته التي وقفت الى جانب ابنتها كمسؤول مدني لعدم بلوغها سن الرشد. لتطالب من المحكمة بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بابنتها الضحية.

ملف الحال تحرك وفقا لشكوى قيدتها بها الضحية القاصر “شهيناز” ذات 16 سنة أمام مصالح الامن بالعاصمة، مفادها تعرضها الى اعتداء من طرف خالها. لمحاولته دهسها باستعمال سيارته من نوع “مرسيدس” أمام منزل جدتها ببرج الكيفان. حين تواجدها برفقة والدتها وشقيقتخت الصغرى لاجل زيارة جدتها. وخلالها نشبت مناوشات كلامية، بين والدتها والجدة والدتها. بسبب خلافات قائمة حول الميراث فالتحق في عجالة وخلالها كانت الضحية متواجدة خارج المنزل العائلي لمنعها من الدخول. كما قام بالاعتداء عليها بواسطة سيارته مخلفا لها اصابة بليغة على مستوى مفصل الركبة ،كلفتها عجزا طبيا لمدة يومين وفق شهادة طبية محررة على يد الطبيب الشرعي بمستشفى الثنية ببومرداس.

وسردت الطفلة الضحية وقائع القضية أمام قاضي الجلسة خلال سماعها، مصرحة أنها تعرضت الى اعتداء من طرف خالها لثاني مرة. بيوم الوقائع دهسها متعمدا بسيارته أين كانت تقف خارج المنزل تنتظر قدوم والدتها اليها. كما أضافت، أن الاعتداء ترك في نفسيتها أثرا سلبيا. وهو ما أكدته والدتها التي أكدت هي الاخرى حادثة الضرب والجرح. والتي تعود خلفياتها الى خلافات حول التركة مع اشقائها ووالدتها بعد وفاة والدها، لرفضها الإمضاء على ” الفريضة ” ممتنعة التنازل عن حقها في الارث.

وفي ظل تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه من وقائع جملة وتفصيلا، التمس وكيل الجمهورية انزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج.