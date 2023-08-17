بسبب الميراث .. شاب مهدد بالحبس بعد التعدي على خاله بالضرب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثاني من العمر “أ.إ” بعد قيامه بالتعدي بالعنف على خاله و ضربه بسبب خلاف عائلي حول الميراث.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد تواجد الضحية “ب.ن” بمحطة البنزين بضواحي منطقة شراقة. اين صادف المتهم الذي كان على متن دراجة نارية و قام هذا الاخير بشتم. وسب الضحية الذي يعد خاله بسبب خلافات قديمة حول الميراث .

وتبين من خلال جلسة المحاكمة، ان المتهم قام بضربه بواسطة سنسال حديدي. و اكد انه سبق و ان تعرض لمضايقات عديدة من طرفه في كل مرة يلتقيه بغرض استفزازه و ضربه .

من جهته المتهم “أ.إ” و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة صرح ان النزاع وقع بسبب خلافات قديمة حول الميراث خاصة بعد حرمان والدته من حقها في الميراث ، وان ظروفهم المعيشية في حالة مزرية فيما طالب في الاخير العفو و الصفح من خاله الذي صفح عنه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم الى وقت لاحق .