بسبب الميراث.. شاب ووالدته متهمان بالاعتداء على عمه بالسلاح وتهديده بحرق منزله بالشراقة

وجهت محكمة الشراقة تهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض و التهديد لشاب في العقد الثالث من العمر يدعى”م.ل” رفقة والدته المدعوة” م. ف.ز” وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضدهما عم المتهم يتركها بالاعتداء عليه بسكين و التسبب له في عجز لمدة 6 أيام بسبب خلاف حول الميراث.

هذا و قد كان الضحية قيد شكواه أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه لاعتداء من قبل ابن شقيقه الموجود بالسجن ووالدته، حيث أقدم الأول بالاعتداء عليه بسكين ما تسبب له في إصابات تحصل بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى أن والدته و هي زوجة شقيقه المسجون التي قامت بتهديده بحرق منزله خلال المناوشات التي نشبت بينها و أولادها وبينه.

وهي الاتهامات التي مثل المتهم” م.ل” لمواجهتها اليوم الثلاثاء أمام محكمة الشراقة عبر تقنية التحاضر عن بعد ووالدته التي كانت متواجدة حضوريا بالجلسة.

حيث أكد المتهم” م.ل”، أنه تلقى يوم الوقائع اتصالا من والدته باقتحام عمه لمنزلهم العائلي و اعتدائه عليها و على شقيقته التي تعرضت لإصابات خطيرة وأنه تنقل فعلا للأماكن مدافع عن عائلته واعترف بالدخول في شجار مع عمه ناكرا استعمال أي سلاح أبيض وأن عمه هو من احضر معه السلاح إلى مركز الشرطة و أكد تقديمه هو الآخر لشكوى ضد عمه جراء تعرضه للضرب، فيما أكدت والدته أن شقيقه زوجها كانت المتسبب في الشجار بسبب خلافات حول الميراث وأنه سبق أن مثلا أمام القضاء في عدة قضايا متفرقة منها اعتداءه على ابنتها بالضرب.

دفاع المتهمان، أكد أن القضية كيدية من الضحية ونوّه إلى أن العجز المحدد على الشهادة الطبية لا تتطابق مع ادعاءات الضحية باستعمال سلاح أبيض وطالبت بافادة ” م.ل” بالبراءة، كما أشارت أن تهمة التهديد هي جريمة مادية تستوجب وجود شهادة شهادة وأكدت أن الملف يضم شهادة شخصين كانا حاضرين بالأماكن وقت الوقائع وفندا سماعها لأي عبارات تهديد بالحرق لمنزل الضحية و طالب الدفاع إفادة موكلاه بالبراءة أصلا.

وعلبه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.