بسبب الميراث.. طالب في الحقوق يهدد جده الثمانيني بالقتل في العاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الدار البيضاء اليوم الاثنين، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف طالب جامعي “ع.ب” سنة ثانية بجامعة الجزائر تخصص حقوق عن تهمة التهديد. الاي طالت الضحية جده الثمانيني، بعد خلاف عائلي حول الميراث.

كما تعرض الضحية ثانية ” ف.ج” قريب المتهم لتعرض ابنه القاصر هو الاخر إلى التهديد والسب من طرف المتهم. وتبين من خلال جلسة المحاكمة، أن الضحية جد المتهم تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن. لتعرضه للتهديد بالقتل من طرف حفيده ” ابن ابنه”. مفيدا بأنه بيوم الوقائع الموافق لـ 15 جويلية2023، عند تواجده بحديقة المنزل يتفقد النباتات لسقيها. تعرض له حفيده المتهم، مهددا اياه بالقتل، مخاطبا إياها ” ماتخافش أنا هو لي نقتلك”.

وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها العجوز، أمام هيئة المحكمة، مؤكدا بأن حفيده لا يحترمه كشخص مسن في العائلة ويتعرض لمضايقات من طرفه في كل مرة يلتقيه بغرض استفزازه، ناهيك عن تخريب النبابات التي يعتني بها في حديقة المنزل وكسر الابواب بلطمها بقوة يتصرف بعصبية اتجاهها، وفي كل مرة يضرب أبواب المنزل بقوة، حين أكد الضحية الثانية عم المتهم ” ج.ف” بأن ابنه القاصر هدده المتهم بالقتل على يده بسبب خلافات قديمة لا شأن له بها، خاصة وأن الجد حي يرزق ورفض تقسيم الميراث قبل وفاته.

من جهته المتهم الذي فقد تمسك بالانكار مؤكدا أن التهم الموجهة له ملفقة غرضها طرده من المنزل وحرمانه من الارث نع أشقائه بعد وفاة والده العام الماضي.