بسبب الوباء.. ألمانيا تضع الجزائر في القائمة الحمراء وهكذا سيتم التعامل مع المسافرين

أجرت ألمانيا تغييرات على قائمة البلدان التي تعتبر معرضة لخطر كوفيد -19، حيث وضعتها على القائمة الحمراء.

ووفقًا لتقارير موقع شنغن، لم تعد هناك 14 دولة معرضة لخطر كوفيد-19 بل تمت إضافة سبع دول أخرى لنفس القائمة.

وتم تصنيف الجزائر منذ 8 أوت على أنها منطقة عالية الخطورة وبالتالي فهي مدرجة في القائمة الحمراء لألمانيا. وبالتالي سيظل المسافرون من الجزائر إلى ألمانيا خاضعين للقيود التي تصدرها البلاد.

تغيير في القيود وإجراءات العزل

يحدد معهد المراقبة الصحية الألماني روبرت كوخ (RKI) أنه يتم الحفاظ على التدابير والقيود الصحية للبلدان المعرضة للخطر. ومع ذلك، لوحظ تغيير طفيف مقارنة بالإجراءات المعمول بها منذ أوت الماضي.

فبالنسبة للمواطنين القادمين من الجزائر أو الذين أقاموا في الجزائر. يجب إكمال نموذج الدخول الرقمي على https://www.einreiseanmeldung.de وتزويده بهذا التأكيد عند السفر.

وسيُطلب من المسافرين أيضًا الخضوع لفترة عزل لمدة عشرة أيام مقارنة بـ14 يومًا سابقًا.

أما المسافرون الذين قدموا دليلًا على التعافي أو شهادة التطعيم عند دخول البلاد، فلن يضطروا للخضوع للحجر الصحي. كما يجب إرسال المستندات المقدمة كدليل على الشفاء أو شهادات التطعيم أو الاختبارات السلبية عبر منصة الموقع einreiseanmeldung.de

رحلة أسبوعية بين الجزائر وألمانيا عبر الخطوط الجوية الجزائرية

فيما يتعلق بخطة الطيران بين ألمانيا والجزائر. تدير الخطوط الجوية الجزائرية رحلة أسبوعية فرانكفورت – الجزائر كل يوم أربعاء وذلك منذ إعادة فتح الحدود الجزئي في 1 جوان. كما تشغل لوفتهانزا أيضًا رحلة تجارية أسبوعية من فرانكفورت إلى الجزائر العاصمة.