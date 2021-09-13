بسبب الوباء واللقاح.. فرنسا تفرض إجراءات صارمة على الطلاب العائدين من الجزائر

في فرنسا، تُفرض إجراءات تقييدية على القادمين من البلدان المصنفة في القائمة الحمراء التي انضمت إليها الجزائر منذ 21 آوت.

ما لم يتلقوا جرعتين من أحد اللقاحات الأربعة التي قبلتها السلطات الفرنسية. فإن الأشخاص الذين يدخلون فرنسا من القائمة الحمراء يخضعون لفحص منهجي في المطار وفترة حجر صحي لمدة عشرة أيام.

وبحسب صحيفة midi libreفإن هذه الإجراءات تسببت في سوء تفاهم في مدرسة تقع في منطقة موسون في مونبلييه.

في بداية العام الدراسي، أرسلت إدارة المدرسة كلمة إلى أولياء أمور التلاميذ. حسب ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية. وتنص الوثيقة على أن الطلاب الذين قضوا إجازاتهم في بلد مصنف على أنه أحمر مثل المغرب أو الجزائر أو تونس أو تركيا. اضطروا إلى تأجيل عودتهم إلى المدرسة لمدة عشرة أيام من تاريخ عودتهم إلى المدرسة فرنسا.

هذا الإجراء صالح لأولئك الذين بدأوا بالفعل بداية العام الدراسي. وبالتالي يجب عليهم البقاء في المنزل في نهاية المطاف للوقت اللازم، كما تحدد مذكرة المدرسة.

وأكدت مديرية التربية الفرنسية أن الإجراءات المطبقة هي تلك الخاصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. فيما يتعلق بتعليمات ARS (وكالة الصحة الإقليمية، ملاحظة المحرر).

ويجب على الأطفال غير الملقحين الذين لم يتم تلقيح أحدهم على الأقل، والعائدين من المنطقة الحمراء. مراعاة فترة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، مع خضوعهم لاختبار كورونا.