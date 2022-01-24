بسبب الوضعية الوبائية.. بلد أوروبي يضع الجزائر في القائمة الحمراء

وضع معهد روبرت كوتش (RKI) الألماني في آخر تحديث له، الجزائر في القائمة الحمراء، بعد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا. في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون.

وتم إدراج الجزائر إلى جانب 18 دولة أخرى تم تحديدها على أنها مناطق “عالية الخطورة” للسفر إلى ألمانيا.

وطالبت السلطات الألمانية، بعدة إجراءات تقييدية للمسافرين من هذه البلدان “الحمراء”.

وأصبح الآن إلزاميًا على الجزائريين تسجيل دخولهم إلى ألمانيا على الموقع الرسمي https://www.einreiseanmeldeng.de.

وقامت ألمانيا، مثل جميع البلدان المتضررة من السلالة الجديدة من فيروس كوفيد -19، بتحديث إجراءات الوصول إلى أراضيها.

لذلك، يجب على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تقديم شهادة اختبار سلبية. أو شهادة تطعيم أو دليل على التعافي عند الدخول.

وعند دخول جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد الإقامة في منطقة أجنبية عالية الخطورة أو منطقة بها فيروسات متغيرة. يجب مراعاة التزام خاص بالتسجيل والإثبات والحجر الصحي، يضيف المصدر نفسه.

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