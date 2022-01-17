بسبب امرأة.. إسباني يطعن جزائريا على مستوى الرقبة في بالما
ألقى عناصر من شرطة بالما الوطنية القبض على إسباني يبلغ من العمر 25 عاما. بتهمة طعن جزائري في رقبته وسط شارع بحي بالما في سون كلاديرا.
وحسب موقع diariodemallorca، فقد كان الشابان على خلاف بسبب امرأة.
وقد تم علاج ضحية العدوان من قبل طاقم سيارة إسعاف، لكنه رفض نقله إلى المستشفى.
ووقعت الأحداث قرابة الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء الماضي في شارع تير بحي سون كلاديرا في بالما.
وتلقى مركز 091 مكالمة من رجل ذكر أنه تعرض للتو لهجوم بسكين من قبل شخص ، وأنه مصاب.
وعلى الفور تحركت أوقاف الشرطة الإسبانية وسيارة الإسعاف بشكل عاجل إلى مكان الحادث.
وعثرت السلطات الاسبانية على الرجل في الشارع، حيث أصيب بجرح كبير في الرقبة، فقد على إثره الكثير من الدماء.
وقال الضحية، وهو جزائري يبلغ من العمر 25 عامًا، إنه تعرض للطعن من قبل شاب يعرفه. لأنه كان شريكًا قديمًا لصديقته السابقة، والذي كان في مواجهة معه منذ ذلك الحين. وكان الشاب واعيا وتمكن من إمداد الشرطة بتفاصيل المعتدي.
في غضون ذلك، أجرى الفريق الصحي لسيارة الإسعاف علاجًا طارئًا للجرح. والذي على الرغم من كونه في مكان خطير للغاية، إلا أنه لم يؤثر على أي أوعية حيوية. حيث تجاهل الشاب نصيحة العاملين الصحيين ورفض نقله إلى المستشفى.
ونفذت دوريات الشرطة مداهمة وتمكنت من العثور على المعتدي المزعوم في نفس شارع تير.
وتم القبض على الرجل على الفور للاشتباه في محاولته القتل. على الرغم من أن الضباط لم يتمكنوا من العثور على السكين الذي استخدمه.
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ألقت الشرطة الوطنية الاسبانية، القبض على قاصر من أصل جزائري في أليكانتي. قام بسرقة وضرب واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 80.
وحسب موقع okdiario الاسباني، فوجئت الضحية فجرًا بمهاجمها الذي دخل المنزل ليسرق.
وبمجرد دخوله المنزل، فاجأ الشاب القاصر المرأة العجوز. حيث أمسكها من رقبتها وقام بخنقها وضربها على رأسها حتى فقدت الوعي. وبعد ذلك اعتدى عليها جنسيا.
وبعد ذلك، قام بسرقة هاتفها المحمول ومحفظتها مع الوثائق وقطع المجوهرات، وهرب من مكان الحادث.
ووقعت الأحداث، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية الاسبانية التي، عند الفجر، لكنها لم تكن معروفة حتى الساعة 10 صباحًا.
في ذلك الوقت، كانت المرأة قادرة على الاتصال بغرفة CIMACC-091. وذكرت أنها تعرضت للضرب بشكل متكرر من قبل رجل دخل منزلها.
وحسب ذات البيان، فقد عثر على المرأة العجوز في حالة يرثى لها. حيث أصيبت بجروح مختلفة على يد المهاجم، ناهيك عن نزيف حاد برأسها.
وعثرت الشرطة على مضرب بيسبول ملطخ بالدماء في حاوية تقع أمام منزل العجوز. وهو نفس الشيء الذي ربما ضرب المهاجم به الضحية مرارًا وتكرارًا.
وضبطت الشرطة المعتدي المزعوم شمال المدينة، في إحدى المناطق المعتادة لاستلام الأشياء المسروقة.
الشاب الجزائري، الذي رأى الشرطة، قفز على الحائط ليحاول الاختباء، لكن تم التعرف عليه من قبل قوات الأمن.
وعثر بحوزة الشاب على هاتف محمول ووثائق ومجوهرات خاصة بالمرأة التي تعرضت للهجوم.
وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كان المحتجز قد شارك في أحداث أخرى مماثلة، بالنظر إلى عنف أفعاله.