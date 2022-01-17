بسبب امرأة.. إسباني يطعن جزائريا على مستوى الرقبة في بالما

ألقى عناصر من شرطة بالما الوطنية القبض على إسباني يبلغ من العمر 25 عاما. بتهمة طعن جزائري في رقبته وسط شارع بحي بالما في سون كلاديرا.

وحسب موقع diariodemallorca، فقد كان الشابان على خلاف بسبب امرأة.

وقد تم علاج ضحية العدوان من قبل طاقم سيارة إسعاف، لكنه رفض نقله إلى المستشفى.

ووقعت الأحداث قرابة الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء الماضي في شارع تير بحي سون كلاديرا في بالما.

وتلقى مركز 091 مكالمة من رجل ذكر أنه تعرض للتو لهجوم بسكين من قبل شخص ، وأنه مصاب.

وعلى الفور تحركت أوقاف الشرطة الإسبانية وسيارة الإسعاف بشكل عاجل إلى مكان الحادث.

وعثرت السلطات الاسبانية على الرجل في الشارع، حيث أصيب بجرح كبير في الرقبة، فقد على إثره الكثير من الدماء.

وقال الضحية، وهو جزائري يبلغ من العمر 25 عامًا، إنه تعرض للطعن من قبل شاب يعرفه. لأنه كان شريكًا قديمًا لصديقته السابقة، والذي كان في مواجهة معه منذ ذلك الحين. وكان الشاب واعيا وتمكن من إمداد الشرطة بتفاصيل المعتدي.

في غضون ذلك، أجرى الفريق الصحي لسيارة الإسعاف علاجًا طارئًا للجرح. والذي على الرغم من كونه في مكان خطير للغاية، إلا أنه لم يؤثر على أي أوعية حيوية. حيث تجاهل الشاب نصيحة العاملين الصحيين ورفض نقله إلى المستشفى.

ونفذت دوريات الشرطة مداهمة وتمكنت من العثور على المعتدي المزعوم في نفس شارع تير.

وتم القبض على الرجل على الفور للاشتباه في محاولته القتل. على الرغم من أن الضباط لم يتمكنوا من العثور على السكين الذي استخدمه.

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