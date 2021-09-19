بسبب انفصال والديّ.. أرفض كل من يتقدم لي خاطبا

بسبب انفصال والدي….

تحية طيبة وبعد: سيدتي، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر خطبني شابٌّ ولم أقبَله، لكنه إلى يومنا هذا لا يزال يصر ويلح عليّ، راسلني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكني لم أعطه الفرصة لأسباب عديدة

منها أنني أرفض الحديث مع الرجال، ثم أرسل أباه وتحدث إلى خالي وكان ردِّي أني لا أريده، طلبت مني والدتي أن أعطيه فرصة، لكني في قرارة نفسي خائفة كثيرا، ودوما أقول بيني وبين نفسي بأنني لا أريد الزواج لأنني أخشى الفشل، فانا فتاة نشأت في أسرة مفككة بسبب انفصال والديّ، حياتي لم تكن سهلة، وبالمقابل وحين أسمع عن سيرة الشاب وعن عائلته أمورًا طيبة جدًّا أفكّر في القبول وأنا أخشى أنني سأضيع الفرصة، وأحيانا لا أنكر أنني أفكر فيه بجدية، لذا أنا في حيرة كبيرة، من جهة متخوفة من المستقبل ومن علاقة زوجية فاشلة، ومن جهة سيرة الشاب وإصراره عليّ يجعلاني أرى الأمور من زاوية أخرى، لكن هناك أمر آخر، فبعد أن قلت لا، لا أدري الآن كيف أبدي لهم رغبتي بالقبول، وكيف أتواصل معه بعد أن أغلق الأبواب في وجهي سابقا، أين الصواب؟ وكيف أتصرف؟ أنيروني أرجوكم؟

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