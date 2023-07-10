بسبب برناردو سيلفا.. تأجيل صفقة إنتقال محرز للأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية، أمس الأحد، عن تأجيل إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة إنتقال لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز، لصفوف الأهلي السعودي.

وحسب مصادر قنوات الكأس القطرية، فإن إدارة السيتي، قررت تأجيل صفقة إنتقال محرز لنادي الأهلي، حتى تعرف قرار المدرب بيب غوارديولا، في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق.

ومن المنتظر، أن يرفض المدرب غوارديولا، رحيل لاعبين من منصب واحد، خلال هذا الميركاتو، خاصة وأن الأمر يتعلق بالجناحين رياض محرز برناردو سيلفا.