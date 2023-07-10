بسبب برناردو سيلفا.. تأجيل صفقة إنتقال محرز للأهلي السعودي
كشفت تقارير إعلامية، أمس الأحد، عن تأجيل إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة إنتقال لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز، لصفوف الأهلي السعودي.
وحسب مصادر قنوات الكأس القطرية، فإن إدارة السيتي، قررت تأجيل صفقة إنتقال محرز لنادي الأهلي، حتى تعرف قرار المدرب بيب غوارديولا، في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق.
ومن المنتظر، أن يرفض المدرب غوارديولا، رحيل لاعبين من منصب واحد، خلال هذا الميركاتو، خاصة وأن الأمر يتعلق بالجناحين رياض محرز برناردو سيلفا.
مصادر للكاس:
آجلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حسم انتقال الجزائري #رياض_محرز لصفوف #الأهلي السعودي حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الأسباني بيب #جوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي #برناردو_سيلفا مع الفريق من عدمه #قنوات_الكاس pic.twitter.com/iYMdGfkGVQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 9, 2023