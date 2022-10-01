بسبب بلايلي.. جزائريون يلغون متابعتهم لصفحة براست على الفايسبوك

عرفت مؤخرا الصفحة الرسمية لنادي براست على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مغادرة مئات الألاف من المتابعين بعد رحيل لاعبها يوسف بلايلي.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، منها موقع “أر أم سي”، أن بعد إعلان نادي الفرنسي براست، عن فسخ عقد لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

خسر حوالي 300 ألف متابع عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، من المستخدمين الجزائريين، في ظرف وجيز، كما أن العدد مرشح للإرتفاع.

ويجدر للإشارة، حساب نادي براست عبر الفايسبوك، كان يبلغ حوالي 250 متابع قبل إلتحاق بلايلي بالفريق، وليصل لأكثر من 850 ألف متابع بعد إنضمامه إليه.