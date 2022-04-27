بسبب بلماضي.. لاعب الخضر يتهجم على حكم فرنسي مشهور !

تهجم لاعب المُنتخب الوطني الجزائري، مهدي عبيد، على الحكم الفرنسي السابق، توني شابرون، الذي وصف جمال بلماضي بالفاشل.

متوسط ميدان الخضر نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رد فيها بقوة على تصريحات “شابرون”.

كما ذكر عبيد الحكم الفرنسي السابق باعتدائه الشهير على لاعب نانت سنة 2018 في لقاء باريس سان جيرمان في حادثة شهيرة.

قبل أن يواصل مُهاجمته:”مستوى متوسط.. لا يُمكن أن ننخفض تحت هذا المستوى أكثر”.

كما ختم:”من خلال إهانة بلماضي على أنه متواضع، فأنت تُغضب بلد بأكمله ومُنتخب وطني، هل شاهدت المباراة أمام الكاميرون؟”.