بسبب بن ناصر.. الروح تعود للميلان

إسترجع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مكانته في تشكيلة إسي ميلان، بعد غيابه عنها الأسبوع الماضي، بسبب إلتهاب الحلق.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن اليساري، سيكون حاضرا، سهرة اليوم، عند مُلاقاة مُتصدر الكالتشيو لنظيره سبيزيا.

ويُفترض أن يتواجد متوسط الميدان، كأساسي، خاصة وأنه ترك فراغا رهيبا طيلة الفترة الماضية، في تشكيلة “الروسونيري”.

وأوضحت “لاغازيتا ديلو سبورت”، عن تنفس المدرب ستيفانو بيولي الصعداء، بإسترجاعه لأفضل لاعب في الكان 2019.

وكان الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الديافلو”، قد أكد مرارا بأن مُحارب الصحراء عنصر مهم وركيزة لا يمكن الإستغناء عنها.

يُشار بأن بطل إفريقيا، إكفتى بلعب نصف ساعة منذ بداية العام الجديد 2021.