بسبب تأخر فتح الطريق.. جلاوي يقوم بزيارة فُجائية لأشغال جسر دالي ابراهيم بالعاصمة

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، عن قيامه بزيارة فجائية مساء أمس الجمعة رفقة الوزير والي ولاية الجزائر للوقوف على أشغال الجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم.

وأوضح الوزير، خلال الندوة الصُحفية التي عقدها اليوم السبت على هامش الملتقى الوطني لمديري الأشغال العمومية عبر الولايات، أنه تم القيام بهذه الزيارة، بعد تسجيل تأخر في إعادة فتح الطريق الاجتنابي الجنوبي.

وأشار الوزير إلى أنه تم فتح الطريق أمام حركة المرور بعد ساعة واحدة من التدخل الميداني.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير، أن الملتقى شكل محطة هامة لتقييم تنفيذ البرامج الجارية واستعراض التحديات الميدانية. إلى جانب التحضير لإطلاق البرنامج الجديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح الوزير أن الملتقى يهدف إلى تحديد الأولويات والإجراءات العملية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى. وتحسين الأداء على المستويين المركزي والمحلي.

كما أشار الوزير إلى أن القطاع يشهد تقدماً ملحوظا في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. على غرار الخطين المنجميين الشرقي والغربي، وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي. فضلاً عن مشاريع الطرق والطرق السيّارة وبرامج فك العزلة عن المناطق الداخلية.

مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية الوطنية.