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بسبب تجاوزات بعض السياح.. مير تسامرت يقر إجراءات جديدة لتنظيم الزيارات لقرية القليعة

أخبار الجزائر
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بسبب تجاوزات بعض السياح.. مير تسامرت يقر إجراءات جديدة لتنظيم الزيارات لقرية القليعة
بقلم النهار أونلاين

أصدر  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسامرت بولاية برج بوعريريج تعليمات بخصوص تنظيم زيارات السياح لقرية القليعة .

ونصت تعليمات رئيس البلدية على ضرورة التزام كافة زوار المنطقة باحترام عادات وتقاليد القرية.

وجاءت قرارات رئيس البلدية  عقب تسجيل خروقات  من طرف بعض الزوار خاصة فئة الشباب، وهذا  بارتكاب  بتجاوزات وتصرفات غير لائقة.

واكد رئيس البلدية أن  تلك التصرفات مست بحرمة القرية مما أثار غضب سكان وحفظة القرأن بالزاوية القرآنية.

وعليه تقرر منع دخول الشباب غير المرفوقين بعائلاتهم وكذا الأشخاص الذين يخالفون عادات وأعراف القرية.

كما نصت التعليمات على عدم استقبال الوفود السياحية بشكل مؤقت الى غاية التنسيق مع جمعية القليعة أصالة وتراث ومديرية السياحة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972281

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