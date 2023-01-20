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الرياضة

بسبب تجاوزات لا أخلاقية.. الحكم بسجن ألفيس

بقلم حواز عبد النور
بسبب تجاوزات لا أخلاقية.. الحكم بسجن ألفيس
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يعيش النجم الدولي البرازيلي، داني ألفيس وضعية صعبة جدا بسبب تسببه في فضيحة اغتصاب بمدينة برشلونة.

حيث أمر قاضي التحقيق بالمدينة الاسبانية بسجن الظهير الأيمن دون كفالة بسبب اتهامه بتجاوزات لا أخلاقية.

وكانت الشرطة الاسبانية قد ألقت القبض على، ألفيس، الذي اُتهم بإغتصاب فتاة بملهى ليلي نهاية السنة الماضية.

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