بسبب تحديات القفز من الصخور.. شاب يلقى حتفه في الشلف

لقي شاب يبلغ من العمر 19 سنة حتفه، أمس الجمعة، إثر قفزه من اعلى الصخور بشاطىء تيغزة شرق في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، حاول شاب ينحدر من ولاية البليدة القفز في شاطئ صخري. حيث تعرض إلى إصابة في الصدر.

وأصيب الشاب بنزيف داخلي وتم اسعافه واجلاؤه إلى مستشفى الداموس لكنه فارق الحياة على متأثرا بإصابته الخطيرة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، إلى أن إقبال الشباب والمراهقين بمختلف أعمارهم على الشواطئ غير المحروسة واختيارهم لها أمر مقبول وحجتهم في ذلك البحث عن سكون البحر بعيد عن وفود المصطافين والضوضاء. رغم كل الأخطار التي تحدّق بهم والتي تحويها هذه الأنواع من الشواطئ. لكن ان يعرضوا انفسهم للتهلكة بتحدي بعضهم البعض في من يقفز من أعلى قمة متباهيا غير مبالي بالخطر فهذا امر غير مقبول.