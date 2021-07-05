بسبب تدهور الوضع الوبائي.. مستشفى العلمة يمنع زيارات المرضى

أنهى مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية العلمة، إلى علم كافة المواطنين أنه تقرر منع الزيارات إلى المستشفى. إلى غاية إشعار آخر حفاظا على سلامة المرضى ومنعا لنقل العدوى للزائرين.

وجاء هذا القرار نظرا لتدهور الوضع الوبائي المتعلق بعدوى فيروس كورونا وباقتراح من خلية الأزمة المجتمعة أمس الأحد. وناشدت كافة المواطنين احترام التدابير الوقائية من هذا الداء اللعين. والمتمثلة في الارتداء الإجباري للقناع الواقي؛ احترام مسافة التباعد الجسدي. تجنب التجمعات خاصة في الأماكن المغلقة والتجمعات العائلية كالأعراس ومجالس العزاء، غسل الأيدي باستمرار. أن لا يتواجد أكثر من مرافق واحد للمريض بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، أخذ اللقاح الخاص بعدوى فيروس كورونا.