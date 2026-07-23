بسبب تذبذب الكهرباء.. تأخير في برنامج توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تأخير في برنامج التوزيع بالمياه الشروب عبر عدة بلديات شرق العاصمة.

وأرجحت مؤسسة “سيال” سبب تأخير التوزيع حسب بيان لها إلى تسجيل تذبذبات في التيار الكهربائي المموّن لمحطات الضخ شرق الجزائر، يوم الخميس 23 جويلية 2026. مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل تأخر في التوزيع بالمياه عبر بلديات هراوة، عين طاية، المرسى، برج البحري، رويبة، الرغاية، برج الكيفان.

وأكدت سيال، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم فور استئناف الإنتاج وضخ المياه بكامل طاقتها.