بسبب تراكم الثلوج.. طرقات ومسالك مغلقة عبر 5 ولايات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات اليوم الجمعة.

وتسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. بالأإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن وكذا الطريق الوطني رقم 25 على مستوى الجسر الأسود وواد قصاري بلدية أيت يحي موسى مغلق.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. والطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج.

أما بولاية البويرة فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام مغلق. وكذا الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية الصحاريج مغلق.

الثلوج تغلق الطرقات بالبليدة وتلمسان

وفي ولاية البليدة الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة و البليدة مغلق. والطريق الولائي رقم 49 الرابط بين بلديتي الشريعة و حمام ملوان مغلق.

كما تسببت الثلوج في ولاية تلمسان بغلق الطريق الولائي رقم 70ب على مستوى بلدية تالوت. وكذا الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي بني بوسعيد و البويهي مغلق.

أما بولاية سوق أهراس، فالطريق الوطني رقم 82 على مستوى مشتة فج العمد بلدية أولاد إدريس مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 20 على مستوى مشتة فرنانة بلدية عين الزانة مغلق.

وأشارت مصالح الدرك الوطني ، إلى أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور