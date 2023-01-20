بسبب تراكم الثلوج.. هذه الطرقات لاتزال مغلقة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية التي عرفتها معظم الولايات الشمالية للوطن. تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين.

وأشارت ذات المصالح، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان. مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما في ولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو “البويرة” و إفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. و الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلديتي الصحاريج (البويرة) و عين الحمام (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايفرحوحن بتيزي وزو و بلدية اقبو ببجاية مغلق بكول شلاتة. والطريق الولائي رقم 150 الرابط بين بلدية مقلع و عين الحمام بتيزي وزو صعب المسلك. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية بوزقن بتيزي وزو و ولاية بجاية مغلق بفج شريعة. والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية ايلولة تيزي وزو و اقبو ببجاية مغلق بفج شلاطة.

كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية آيت زيكي تيزي وزو و اقبو ببجاية على مستوى فج شلاطة. والطريق الرابط بين بوغني و تيزي وزو مقطوع. بالإضافة كذلك إلى الطريق الرابط بين بوغني تيزي وزو و ولاية البويرة مقطوع. وكذا الطريق الولائي رقم 132 بين الزيتونة و اولاد عطية بسكيكدة مغلق بمنطقة غامس.