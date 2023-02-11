بسبب تراكم الثلوج.. هذه الطرقات مغلقة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر الولايات.

كما أفادت مصالح الدرك الوطني، أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إيليلتن.

وأغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.