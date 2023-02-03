قناة النهار بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 23:19 شارك غرِّد أرسل 88 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HBcuU اقرأ أيضا منشآت رياضية بمقاييس عالمية قناة النهار 14 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي فاسألوا : وجوب العدل بين الأولاد قناة النهار 30 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي سطيف : غياب ثقافة تغيير إطارات العجلات خطر يتزايد مع كل موسم صقيع قناة النهار 31 جانفي زين عامر: رغم التأهل إلا أن الفوز في المباراة الثالثة ضرورية لكسب ثقة أكثر قناة النهار 20 جانفي بوقرة: نحن لسنا الأرجنتين أو مان سيتي .. خانتنا اللمسة الأخيرة وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه قناة النهار 21 جانفي القلق .. أنواعه وطريقة تفاديه قناة النهار 17 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاث سفراء دول قناة النهار 01 فيفري