بسبب تصريحاته ضد المسلمين.. القضاء الفرنسي يغرم كاتبا 10 آلاف أورو

قضت محكمة فرنسية في باريس، بتغريم الكاتب إيريك زمور، بغرامة قدرها 10 آلاف أورو، بعد انتقاده المسلمين في فرنسا.

وتعود خلفيات القضية إلى 28 سبتمبر 2019، حين ألقى زمور كلمة في تجمع سياسي هاجم فيها المسلمين المقيمون في فرنسا.

وقال زمور في كلمته إن “النساء المحجبات والرجال الذين يرتدون الجلابة هم بروباجندا لأسلمة الشارع الفرنسى”.

ولقيت كلمات زمور ردود فعل غاضبة وانتقادات من قبل ناشطين وسياسين، ما دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق.

ووجهت للكاتب الفرنسي تهم تتعلق بالسب والتحريض على الكراهية، حيث رحب عدد من الفرنسين بالحكم الصادر في حقه.

وكتب النائب في البرلمان الفرنسي أورليان تاشي ” دعوات الكراهية تقود أيضا للعنف، مجتمعنا لن يقبلها”.