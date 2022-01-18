بسبب تطاوله على الحراقة.. محكمة فرنسية تغرم إيريك زمور

تم تغريم المرشح الرئاسي اليميني المتطرف إريك زمور 10 آلاف أورو، من قبل محكمة باريس الجنائية. لوصفه المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم على CNews بأنهم “لصوص” و “قتلة” و”مغتصبين”.

وخلال تعليقه على الحكم، أعلن زمور على الفور عن نيته الاستئناف في الحكم، معتبرا الإدانة أيديولوجية وغبية.

وقال لمحطات تلفزيونية “أنا مرة أخرى موضوع وضحية للعدالة السياسية”. “القصر غير المصحوبين ليسوا عرقًا، ولا أرى كيف يمكن أن يكون هناك أي تحريض على الكراهية العنصرية. »

وأضاف “إنه قرار مهم لأنه وراء هذا المشروع الإعلامي، هناك مشروع سياسي. مشروع كراهية يميل إلى وصم الناس بسبب أصلهم واعترافهم ، وعرقهم”.

وكان الادعاء قد طلب حكمًا بغرامة 100 يوم مقابل 100 يورو ، أي غرامة قدرها 10000 يورو مع إمكانية السجن في حالة عدم الدفع.

إريك زمور ، الذي لم يكن قد حضر جلسة الاستماع في نوفمبر 2021 ، لم يكن حاضرًا يوم أمس الاثنين أمام الغرفة الإصلاحية 17 لسماع الحكم.

وقد حوكم المرشح اليميني المتطرف عدة مرات بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية والطعن في الجرائم ضد الإنسانية.

“ملاحظات تأملية مشينة”

هذه الإدانة جزء من نقاش جرى في 29 سبتمبر 2020 في برنامج “Face à l’info” على CNews. بعد هجوم أمام السكان المحليين السابقين لـ “شارلي إبدو”.

حيث قال إريك زمور بشكل خاص، حول القصر غير المصحوبين بذويهم “ليس لديهم ما يفعلونه هنا، إنهم لصوص، إنهم قتلة. إنهم مغتصبون، كل ما هم عليه، عليك أن ترسلهم بعيدًا وليس عليهم حتى المجيء.

وقدر ممثل النيابة العامة أن التصريحات “مهينة فاحشة” التي تظهر “رفضًا عنيفًا” و “كراهية” للسكان المهاجرين. والتي تجاوزت “حدود حرية التعبير”.

كما طلب مكتب المدعي العام في باريس غرامة قدرها 5000 يورو ضد مدير النشر في CNews. الذي يحكم عليه إلى جانب إريك زمور كما هو معتاد في المحاكمات الصحفية.