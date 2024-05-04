بسبب تعرض مسافرة مغربية لوعكة صحية .. الترخيص بالهبوط الاضطراري لطائرة تونسية بمطار وهران الدولي

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية إلى الهبوط اضطراريا بمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران بعد الترخيص لها من قبل السلطات الجزائرية بسبب تعرض مسافرة من جنسية مغربية إلى وعكة صحية حالت دون تمكن طاقم الطائرة من استكمال الرحلة الى مطار تونس انطلاقا من مطار الدار البيضاء بالمغرب.

السيدة ومباشرة بعد هبوط الطائرة تم نقلها الى مستشفى اول نوفمبر الجامعي يوهران أين تم التكفل بوضعها الصحي مع تقديم لها كل الرعاية الطبية قبل عودتها إلى المطار بعد تحسن حالتها الصحية.