بسبب ثمرة بلوط.. شرطي يُطلق وابلاً من الرصاص على موقوف!

أطلق شرطيّ، وابلا من الرصاص، على مشتبه به مكبّل اليدين، ظناً منه أنه سمع طلقة نارية كانت في الواقع صوت ثمرة بلوط سقطت على سيارة الدورية.

ووقعت هذه الحادثة في مقاطعة أوكالوسا في فلوريدا، في نوفمبر 2023، وفق ما أظهره مقطع فيديو نشره أخيراً قائد الشرطة المحلية.

وأظهر الفيديو الشرطيّ جيسي هيرنانديز وهو يهمّ بالعودة إلى سيارته المتوقفة في محاذاة الرصيف تحت شجرة بلوط.

وداخل السيارة، يجلس في المقعد الخلفي مشتبه به يبلغ 24 عاماً مقيّد اليدين، كان قُبض عليه قبل وقت قصير.

لتسقط ثمرة بلوط على سطح هيكل السيارة، وفق ما خلص إليه تحقيق معمّق دامَ ثمانية أسابيع.

وبعد حوالي ثانية بالضبط من سقوط الثمرة المسموع صوته في تسجيل الكاميرا، راح الشرطي يصرخ “طلقات نارية”.

وأقدم الشرطي على ردّ فعل مفرط، إذ ألقى بنفسه أرضاً واتخذ وضعية انبطاح على جنبه. وسحب سلاح الخدمة وأطلق النار مرات على سيارة الدورية الخاصة به.

وفي الوقت نفسه، حذت زميلته التي كانت أيضاً خارج السيارة حذوه، فسحبت سلاحها هي الأخرى. وأفرغت محتوى ممشطه باتجاه السيارة.

ولحسن الحظ، لم يُصب المشتبه به المقيّد في المقعد الخلفي بالطلقات التي أصابت السيارة.

كما أظهر التحقيق أن هذا الرجل، ويدعى ماركيز جاكسون، المشتبه به في جريمة سرقة، لم يكن يحمل أي سلاح ناري.

وأدينَ هيرنانديز، وهو جندي سابق انضم أخيراً إلى صفوف الشرطة، بالاستخدام المفرط للقوة المميتة.

وحسب محضر التحقيق معه، أوضح أنه ظن خطأً أن صوت سقوط ثمرة البلوط هو صوت طلقة من مسدس كاتم للصوت. وقد قدم استقالته من الشرطة.