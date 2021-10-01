بسبب حادثة سوء التنظيم.. بلماضي يرفض التصريح مجددا بالمطار !

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة أن الناخب الوطني جمال بلماضي لن يدلي بأي تصريحات بمطار هواري بومدين قبل سفرية الخضر إلى النيجر وحتى في رحلة العودة.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد إعتذر عن التصريح خلال رحلة العودة من مدينة مراكش الشهر الماضي بسبب سوء التنظيم.

وأكدت الفاف أن الناخب الوطني سيكتفي بندوة صحفية يوم 7 أكتوبر، عشية لقاء النيجر وندوة صحفية ثانية بعد المباراة.

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