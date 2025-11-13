إعــــلانات
بسبب حادث مرور سيق.. تحويل حركة المرور بالطريق السيّار

بقلم أمينة داودي
بسبب حادث مرور سيق.. تحويل حركة المرور بالطريق السيّار
أعلنت مصالح الدرك الوطني عن تحويل حركة المرور بالطريق السيّار “شرق - غرب” على مستوى سيق اتجاه الجزائر.

وأضافت مصالح الدرك، أنه وعلى إثر حادث المرور المميت نتيجة إصطدام تسلسلي بين عدة مركبات بالطريق السيار “شرق_غرب” على مستوى بلدية سيق إتجاه الجزائر. وبالنسبة للقادمين من وهران بإتجاه الجزائر. فقد تم تحويل حركة المرور على مستوى محول واد تليلات عبر الطريق الوطني رقم 04 مرورا ببلدية سيق. ثم العودة إلى الطريق السيار “شرق-غرب”.

