بسبب حريق بالجباحية.. أشغال متواصلة وتنبيه لمستعملي الطريق السيار A2

أعلنت مؤسسة الجزائرية للطرق السيارة عن تسجيل اندلاع حريق على مستوى المنحدر الترابي (Talus) بمنحدر الجباحية، في الاتجاه نحو الجزائر العاصمة.

ودعت المؤسسة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعة، وتفادي التوقف بالقرب من مكان الحريق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة فرق التدخل.

وأوضحت بأن أعوان الدورية متواجدون بالمكان ويؤمّنون المنطقة، لضمان سلامة مستعملي الطريق وتسهيل تدخل المصالح المختصة.

كما دعت الجزائرية للطرق السيارة إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم الاقتراب من موقع الحريق أو عرقلة حركة المرور، مع الالتزام بتوجيهات أعوان الدورية والمصالح المختصة.

وفي سياق متصل، تتواصل أشغال الصيانة وإعادة تأهيل فواصل تمدد الجسور على مستوى الطريق السيار A2 بمقطع الأخضرية في اتجاه الجزائر.

وأكدت المؤسسة أن الأشغال متواصلة على مدار 24 ساعة، فيما تواصل الفرق التقنية تدخلاتها لضمان استكمالها في أفضل الظروف.

ودعت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، واحترام الإشارات المرورية المؤقتة، وتخفيض السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال.