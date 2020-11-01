بسبب خبيب.. اليمين الفرنسي يطالب بطرد عطال من نيس

يتعرض الدولي الجزائري يوسف عطال، لحملة شرسة وغير مسبوقة في فرنسا، بعد وضعه إعجابا على منشور للمُصارع خبيب نورمحمدوف.

وجاء الهجوم الأقوى ضد الظهير الأيمن، من طرف السياسي الفرنسي فيليب فاردون والتابع لحزب التجمع الشعبي “اليمين المتطرف”.

وطالب فاردون، بضرورة “طرد اللاعب”، لتضامنه مع “خبيب” ضد موقف الرئيس الفرنسي، من الرسومات المسيئة لخير خلق الله.

ووجد خريج مدرسة بارادو، نفسه مُطالبا بتبرير موقفه، وسحب إعجابه، مؤكدا بأنه يدين الإرهاب بكل أنواعه.