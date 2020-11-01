بسبب خبيب.. اليمين الفرنسي يطالب بطرد عطال من نيس

يتعرض الدولي الجزائري يوسف عطال، لحملة شرسة وغير مسبوقة في فرنسا، بعد وضعه إعجابا على منشور للمُصارع خبيب نورمحمدوف.
وجاء الهجوم الأقوى ضد الظهير الأيمن، من طرف السياسي الفرنسي فيليب فاردون والتابع لحزب التجمع الشعبي “اليمين المتطرف”.
وطالب فاردون، بضرورة “طرد اللاعب”، لتضامنه مع “خبيب” ضد موقف الرئيس الفرنسي، من الرسومات المسيئة لخير خلق الله.
ووجد خريج مدرسة بارادو، نفسه مُطالبا بتبرير موقفه، وسحب إعجابه، مؤكدا بأنه يدين الإرهاب بكل أنواعه.
« QU’ALLAH ÉCRASE DE SON CHÂTIMENT… »
Voici ce que Youcef Attal, joueur star de l’OGC Nice et international algérien a liké HIER – le lendemain de l’attentat de #Nice06 pour lequel il n’a pas eu un mot.
Il ne peut plus porter les couleurs de notre ville. @ogcnice doit réagir ! pic.twitter.com/AfVOjeEIcm
— Philippe Vardon (@P_Vardon) October 31, 2020
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