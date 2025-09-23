بسبب خلافات بينهما.. محاكمة شاب إخترق حساب زوجته ونشر صورها على الفايسبوك!

تابعت محكمة الشراقة، مساء اليوم، شابا يدعى” ب.ع” بتهمة الحصول على صور شخص بأي وسيلة كانت و القيام بنشرها عبر الوسائط الإلكترونية دون إذن صاحبها. بالإضافة كذلك إلى الولوج والمساس بالحياة الشخصية للاشخاص عن طريق المعالجة الآلية للمعطيات. وذلك على خلفية شكوى قيدتها ضده زوجته تتهمه باختراق حسابها على الفايسبوك ونشر صورها دون حجاب. مما سمح لجميع أصدقائها على التطبيق بالإضافة إلى اقربائها بالإطلاع عليها وذلك منتصف الليل بسبب خلافات بينهما.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها سيدة بتاريخ 26 جوان الفارط أمام مصالح الضبطية القضائية تفيد اكتشافها نشر صورها الشخصية على صفحتها على الفايسبوك من قبل مجهول. ووجهت أصابع الاتهام لزوجها الذي كانت تمر معه في مشاكل عائلية.

هاته الأخيرة أكدت خلال سماع أقوالها أن زوجها اخترق حسابها الشخصي محاولا تلبيسها قضية خيانة زوجية وتحميلها مسؤولية الخلافات بينهما وبعد التهرب الدائم من تسديد نفقاتها و ابنتها. وهي الشكوى التي حققت فيها مصالح الشرطة المختصة في الجريمة السبيرانية. التي أكدت في خبرتها أن الحساب تم اختراقه من المتهم زوج الضحية ونشر صورها كان من هاتفه النقال.

وهي التهم التي انكرها المتهم محاولا توجيه الإتهام لزوجته، قبل أن تواجهه المحكمة بالخبرة الإلكترونية التي أثبتت ونسبت الفعل له. وأكد أنه لم يخترق حساب زوجته وأنها من قامت بتفعيل حسابها بهاتفه الشخصي، ونفى نشر صورها.

فيما أشار دفاعه أن الخبرة أثبتت العثور على صور زوجته بهاتفه لكن لم تثبت أن النشر كان عبر هاتف موكله وطالب بافادته بالبراءة.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيعةعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 300 ألف دج غرامة مالية فيما ارجأت المحكمة النطق بالحكم لتاريخ 30 سبتمبر الجاري.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور