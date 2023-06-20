بسبب خلاف حول الأطفال ..15 سنة تهدد شاب ضرب جاره بلكمة أفقدته السمع

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الموقوف ” م.ه” عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. راح ضحيتها جاره رب أسرة المدعو ” ع ب”، الذي تلقى لكمة على مستوى الخد الايسر سببت فقدان جزئي للسمع.

بحيث وقع الاعتداء بالقرب من مسكني الضحية والمتهم بسبب خلاف سابق حول الأطفال يعود الى عيد الفطر. أدت الى ايداع المتهم حبس الحراش، وفقدان الضحية السمع بعجز قدره 35 بالمائة.

حسب مجريات المحاكمة فإنه بيوم الوقائع بتاريخ 21 ماي 2022، خرج الضحية ” ع.ب’ من مسكنه العائلي في حالة غضب. متوجها الى جاره المتهم ” م.ه”، بعدما دخل إبنه القاصر يبكي يشكوه جاره ” هشام”. لقيام هذا الاخير بسبه والصراخ في وجه موجها له عبارات تهديدية.

وبعد وصول الضحية الى حظيرة الحي أين كان المتهم ” م.ه” على متن شاحنة من الحجم الكيير بصدد المغادرة. وقعت مناوشات كلامية حادة بينهما، محاولا الضحية خلالها الثأر لابنه القاصر.

وخلال الخلاف قام المتهم بتوجيه لكمة قوية على مستوى وجه الضحية. ولأن المتهم كان يلبس خاتم به زوائد بيده ويحمل مفاتيح، أصاب ضحيته على مستوى الأذن اليسرى. بحيث اخترق المفتاح طبل الأذن كما أدى الى تمزقها بالكامل، كلفته عملية جراحية مستعجلة لم تكن ناجحة.

تقرير الطبيب الشرعي

بحيث كشف تقرير الطبيب الشرعي المحرر في شهادتين طبيتين، الأولى صدرت في 27 جوان 2022، التي لم تحدد حجم الضرر. فيما جاء في مضمون التقرير الطبي الثاني بتاريخ 15 نوفمبر 2022، الى وجود عاهة مستديمة على مستوى العصب الايسر، لعدم امكانية المتهم غلق العين اليسرى بشكل طبيعي، كما أن العجز الذي اصاب الضحية يقدر ب30 يوما، لتعرضه الى ضرر جسيم على مستوى الأذن المصابة، منها رضوض خطيرة في صيوان الأذن،والمجاري الخلفية مما أدى الى تمزق غشاء، الطبل وإصابة أخرى في العصب تسبب في شلل نصفي على مستوى الوجه جهة العين اليسرى.

وفي الجلسة اعترف المتهم باعتدائه على جاره الضحية، لكن لم يكن يقصد الحاق الضرر به، كونه كان يحمل بيده مفتاح الشاحنة، كنا أنه حاول الدفاع على نفسه كون الضحية باغته وهو على متن الشاحنة بالخنق، فوجه له لكمة بغرض الافلات من قبضته.