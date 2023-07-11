بسبب خلاف حول ” الكوكايين” ترمي صديقتها من السيارة بالطريق السريع حسين داي بالعاصمة

تورطت فتاة برفقة 3 شبان في جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها فتاة تسمى ” ع. أمال” عشرينية مدمنة مخدرات. بعد رمي المرحومة من السيارة بالقوة التي كانت تقلهم جميعا. في أعقاب خلاف حول المخدرات نشب بين الضحية والمتهمة الرئيسية ” م.مالية”.

ويتابع المتهمون كل من “م.مالية” وصديقها “ع.محرز” بجناية تكوين جمعية تكوين جمعية أشرار. بغرض الاعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابع كل من “ع. حكيم”،؛ “ق.حسام”. بجناية المشاركة في القتل العمدي وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة.

فبتاريخ 25 أفريل 2017، على الساعة 4:30 تم العثور من طرف مصالح الضبطية القضائية لحسين داي. بالطريق السريع الشرقي محول “دريد حسين” بالعاصمة، على جثة بقارعة الطريق.

وبعد معاينتها تبين انها انثى عمرها من 24 الى 26 سنه. ترتدي حذاء بني بها اصابه بليغه على مستوى الراس والرجل اليمنى.

وعثر بداخل ملابسها الداخلية على رقمين هاتفيين مسجلين بقصاصة رقمية عليها اسم وليد رويسو. مع انعدام وثائق الهوية بحيث وبعد معاينه الجثه بمركز الاستعجالات تبين ان الوفاه عنيفة

وتبين أن الضحيه غادرت المنزل العائلي بتاريخ 15/4/ 2017 وتم تبليغ مصالح الامن عن غيابها. كما ان المتوفاه أم لطفلين ومعتاده السهر في الملاهي الليلية ومسبوقة قضائيا. وزوجها متواجد بالسجن ولها مشاكل مع أشخاص كثيرين بالاضافة الى إدمانها على المخدرات الصلبة.

واعترف المتهم “ع. محرز” كلونديستان، انه بيوم 14/4/2017 تلقى اتصالا من عند المدعو “ع.ح”. طلب منه ان ينقل صديقته “م.مالية” التي كانت معه بالمنزل الى باب الوادي. وهناك وجده مع المرحومة “عبة امال”، حيث ركبا سويا. وطلبت منه ان ينقلها الى احدى العمارات ثم عادت بعد 10 دقائق وبيدها حقيبه صغيرة. وتوجهوا الى باب الواد.

وفي الطريق السريع وقعت مناوشات بين الضحية ورفيقتها “مالية” برويسو في حدود الساعه 3:00 صباحا. فقامت الضحية “أمال” بفتح باب السيارة. وخلالها قامت “مالية” بدفعها بالقوة. لكنه واصل سيره إلى غاية محلات بيع الشواء. كما انه علم بوفاة الضحية وقتها ولم يقم بالتبليغ عنها.