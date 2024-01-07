بسبب خلاف حول ركن السيارة.. يسكب البنزين على وجه صاحب محل محاولا حرقه بالعاصمة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق المتهم “ب.بشير” صاحب محل تجاري بحي شراعبة ” الكايتوس”. لضلوعه في جريمة محاولة قتل الضحية ” ح توفيق”. رب أسرة مستعملا المتهم سائل البنزين وولاعة. بحيث كاد الضحية أن يحترق وجهه بالنار لولا تدخل الأشخاص المتواجدين بالحي.

وتم ايداع المتهم السجن في الجلسة بعد الإجابة عن كل الأسئلة بنعم في غرفة المداولة.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق عن جناية محاولة القتل مع سبق الإصرار.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أنه خلال شهر ماي 2022 على مستوى حي الشراعبة، وبينما كان الضحية متواجدا في محله التجاري. قام المتهم بالنزول من سيارته ومباغتة برشه بقارورة بنزين ذات سعة 1.5 لتر على وجهه. ثم أخرج ولاعة من جيبه بغرض إشعال النار غير أن الشاهدين كل من ” و.ج” و” ج.م” تدخلا مستعجلا وقاموا بمنع المتهم من القيام بالفعل .

ولدى توقيف المتهم بعد الشكوى التي قيّدها الضحية أمام مصالح الأمن اعترف بأنه قام بسكب مادة البنزين على وجه ضحيته. بسبب خلاف سابق بينهما، بحيث في كل مرة يقوم بمنعه من ركن سيارته. أمام المحل الذي يملكه وهذا بغرض جلب بناته من المؤسسة التربوية حيث يزاولن الدراسة.

وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهم عن تصريحاته التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق الابتدائي وحتى القضائي أمام قاضي التحقيق. مصرحا لرئيس الجلسة بأن بيوم الوقائع قام بسكب البنزين على الضحية. لكن لم يكن ينوي إطلاقا اضرام النار بواسطة بلاعة كما أن تصريحات الشاهدين لا أساس لها من الصحة.